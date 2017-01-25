春節「拚酒」要注意！ 強忍吐意小心撐爆食道

2017-01-25 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將近，但若要與親友「拚酒」可要注意了！中國武漢一名史姓男子日前聚餐，6瓶啤酒下肚後，胃部感到有如「翻江倒海」，因愛面子而忍住硬撐，直到腹部開始疼痛難忍，最後就醫檢查發現，他的食道竟被啤酒的氣體給「撐爆」了。

據《武漢晚報》報導，這名史姓男子日前與友人聚餐，因過程中相談甚歡，不知覺間已飲下6瓶啤酒。不料隨後胃裡感到一陣陣翻江倒海，史男基於愛面子，便隱忍並將上嘔的氣吞回去，最後因腹部疼痛難忍，被送往醫院治療。

經醫院檢查後發現，史男的食道被啤酒的氣體給「撐爆」了，隨即替他進行手術。醫生指出，啤酒有大量的氣體，若像史男硬撐著不吐出來，很可能導致因壓力集中在食道，超過食道壁的耐受程度，就爆破了。

醫生另指，想吐的時候就要吐出來，但不建議強行用手摳喉嚨去催吐。若要嘔吐時，最好吐得緩慢點，切勿太用力，否則也有可能引「爆」食道。

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