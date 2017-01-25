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推廣「愛國行為」 越南民眾春節門外掛國旗

2017-01-25  23:33

〔即時新聞／綜合報導〕越南的民眾在農曆春節期間，為了避免「惹麻煩」，皆會在門外掛上該國的共產黨國旗，此舉被視為愛國的表現，但當地民眾表示，若有哪戶沒掛上國旗，官方便會找麻煩，甚至招致共產黨信徒的咒罵。

《法新社》報導，越南春節從28日起一連5天，為一年中常見懸掛國旗的日子。官方每年都會透過擴音器或登門造訪，以推廣此「愛國行為」，雖然掛上這紅金相間的國旗並非強制性，但部分掛上國旗的民眾多不是出於自願。

一名河內居民因擔心遭到報復，而不願透露姓名說：「並不喜歡被迫掛上國旗，但官方總是不斷透過擴音器告知他們。而我不想陷入麻煩，所以只好照做。」另一名拒絕透露姓名的河內官員也表示，大多數的人都會照做，因為不想惹上任何麻煩。

報導指出，這項懸掛國旗的傳統可追溯至1954年，因當時愛國的北越民眾為了慶祝獨立，於是自願掛出共產黨旗。而自南、北越統一後，此旗隨後也成為該國的國旗。

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  • 越南當局在農曆春節期間，都會透過擴音器或登門造訪，以推廣在門外掛國旗的「愛國行為」。（法新社）

    越南當局在農曆春節期間，都會透過擴音器或登門造訪，以推廣在門外掛國旗的「愛國行為」。（法新社）

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