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中國男大生回家過年 花5天半徒步300多公里

2017-01-26  00:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南一名男大生返鄉過年，但他沒有選擇搭車，而是選擇了徒步的方式，最後他花了5天半的時間，從河南南邊的信陽市出發，走了334公里，在25日平安抵達河南東邊商丘市夏邑縣的家中。

《中新網》報導，男大生張闖表示，他是一個性格比較浮躁的人，認為徒步能使自己平靜、冷靜的思考問題，於是才會想要徒步回家，在過程中磨練意志，並感受人與人之間的溫暖。

張闖帶著睡袋、帳篷、洗臉盆與換洗衣物，還有一些乾糧後，就背著18公斤重的背包從信陽的學校出發，第一晚借宿村民家中，屋內的老人還特地炒了2盤菜給他吃。張闖說，菜雖然普通，卻是他吃過最美味的佳餚。

張闖雖然在途中身體出現痠痛、腳還起了水泡，但他強忍疼痛，沒有停止，張闖表示，就是路上遇到人們的鼓勵和幫助，才讓他能走完，說明人和人之間是有真情存在的。

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  • 張闖在行走中欣賞風景。（圖擷取自中新網）

    張闖在行走中欣賞風景。（圖擷取自中新網）

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