全球最強「超級雷射」10倍威力打趴同類

2017-01-25 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國、捷克科學家組成的跨國科研團隊，24日宣布已經成功完成「超級雷射」高尖峰功率雷射的測試，這種雷射平均輸出功率可達1000瓦，是現有同類型雷射的10倍，同時也是全球目前威力最強的雷射。

綜合媒體報導，英國中央雷射研究所（CLF）和捷克HiLASE科研團隊，共同研發出「高尖峰功率雷射」（High Peak Power Laser），並將其命名為「Bivoj」；這種雷射平均輸出功率可達1000瓦，將為技術加工帶來革命性的進展，包括讓金屬表面更加堅固等。

捷克HiLASE科研團隊成員莫賽克（Tomas Mocek）指出，高尖峰功率雷射「Bivoj」的輸出功率，去年12月16日便已打破「神奇門檻」1000瓦特，創下同類雷射的世界紀錄，威力更是目前其他同類型雷射的10倍；Bivoj重約20公噸，耗資4400萬歐元（新台幣約14.9億元），團隊並預計在今年下半年量產，航太、汽車等領域都能應用。