索馬利亞首都遭炸彈攻擊 至少13死多人重傷

事發現場兩度爆炸。（路透）

2017-01-25 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕東非索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）一家飯店今天（25日）傳出炸彈攻擊，搭配槍手衝進飯店內掃射，目前已傳出13死。

綜合外媒報導，摩加迪休大亞飯店（Dayah Hotel）今天清晨遭武裝攻擊，據傳歹徒為伊拉克武裝份子，他們用汽車炸彈把飯店門口炸毀，隨後衝入室內開始掃射，目前已傳出2次爆炸，至少13人死亡、多人受傷。

當地警方隊長胡笙（Mohamed Hussein）表示，現已救出許多民眾，但飯店內還是陸續傳出槍響，因此不能確定死傷人數。

另一名警察隊長艾哈邁德（Mohamed Ahmed）補充，死傷人數還會增加，目前確定至少13死。當地醫師則說，許多人雖然倖存，但傷勢非常嚴重。

據了解，被攻擊的大亞飯店相當受當地政客歡迎，至於武裝份子則為伊斯蘭組織青年黨，他們已對外宣稱為此次炸彈攻擊負責。