| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

索馬利亞首都遭炸彈攻擊 至少13死多人重傷

事發現場兩度爆炸。（路透）

2017-01-25  19:27

〔即時新聞／綜合報導〕東非索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）一家飯店今天（25日）傳出炸彈攻擊，搭配槍手衝進飯店內掃射，目前已傳出13死。

綜合外媒報導，摩加迪休大亞飯店（Dayah Hotel）今天清晨遭武裝攻擊，據傳歹徒為伊拉克武裝份子，他們用汽車炸彈把飯店門口炸毀，隨後衝入室內開始掃射，目前已傳出2次爆炸，至少13人死亡、多人受傷。

當地警方隊長胡笙（Mohamed Hussein）表示，現已救出許多民眾，但飯店內還是陸續傳出槍響，因此不能確定死傷人數。

另一名警察隊長艾哈邁德（Mohamed Ahmed）補充，死傷人數還會增加，目前確定至少13死。當地醫師則說，許多人雖然倖存，但傷勢非常嚴重。

據了解，被攻擊的大亞飯店相當受當地政客歡迎，至於武裝份子則為伊斯蘭組織青年黨，他們已對外宣稱為此次炸彈攻擊負責。

廣告
  • 爆炸現場滿目瘡痍。（路透）

    爆炸現場滿目瘡痍。（路透）

  • 傷者陸續被抬出。（路透）

    傷者陸續被抬出。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐攻 爆炸 索馬利亞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：索馬利亞首都遭炸彈攻擊 至少13死多人重傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.