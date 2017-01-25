「臥底老闆」裝菜鳥 開188萬支票助員工追夢

2017-01-25 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國一個實境秀節目「臥底老闆」（Undercover Boss），每集都會找來大老闆或執行長假扮實習生與店員互動，也能藉此知道需要改善的細節，一個在洛杉磯的咖啡廳執行長約翰（John Fuller）假扮成新進員工與店主任黛安娜（Deanna）學做咖啡，卻意外得知黛安娜讓人心酸的人生經歷，在揭開節目真相後，他總共開出6萬美金（約台幣188萬）的支票幫助黛安娜，希望能改善她的生活。

綜合外媒報導，美國實境秀「臥底老闆」每集都會找來真的企業大老闆或執行長，讓他們假扮成菜鳥入店實習，與員工互動，洛杉磯一間咖啡廳「The Coffee Bean＆Tea Leaf」的執行長約翰，假扮新進店員與店主任黛安娜學習做咖啡及服務顧客，雖然約翰當服務生的能力其差無比，但黛安娜仍非常有耐心的教導對方。

之後兩人越來越好，黛安娜開始向約翰分享心事，指出自己在高中染上毒癮還輟學，後有了孩子因此把重心都放在孩子身上，希望他們能無憂無慮的長大，於是一直埋頭工作無法回去完成學業，之前又面臨父親肝癌去世，現在自己也與癌症搏鬥中，講著講著不禁紅了眼眶。

節目隨即揭開約翰就是執行長的真相，約翰鼓勵黛安娜重返校園完成學業，並開出6萬美金資助她的生活，同時表示若是她拿到畢業證書後，會再給她1萬美元（約台幣31萬）作為鼓勵，讓不少網友大受感動。