駭客喊話川普：快修改推特安全設置
2017-01-25 21:39
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）愛發推特，甚至被戲稱推特治國，但一名駭客向川普建議，要他盡快修改推特的安全設置，以免帳號被盜。
《CNN》報導，駭客WauchulaGhost表示，美國總統的帳號@POTUS、第一夫人@FLOTUS及副總統@VP的帳號，因缺乏基本安全設置：重設密碼需提供電話號碼或電子信箱，容易遭駭客攻擊。
WauchulaGhost指出，這3個帳號目前的安全設置允許任何人點選忘記密碼，並輸入@POTUS、@FLOTUS及@VP，就可看到部分加密的電子郵件地址，而重設密碼的連結就在這個信箱。
駭客只要破解上述電郵地址、再入侵信箱，重設密碼後就可盜用帳號。WauchulaGhost說，找出電郵地址並不難，「我可是接管了超過500個IS的帳號」。但他也說，自己沒興趣盜用總統的帳號，但其他駭客可能會進行攻擊。
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