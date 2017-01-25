| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭1男子疑釣魚落水 消防漏夜搜尋救援
 首頁 > 國際

駭客喊話川普：快修改推特安全設置

2017-01-25  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）愛發推特，甚至被戲稱推特治國，但一名駭客向川普建議，要他盡快修改推特的安全設置，以免帳號被盜。

《CNN》報導，駭客WauchulaGhost表示，美國總統的帳號@POTUS、第一夫人@FLOTUS及副總統@VP的帳號，因缺乏基本安全設置：重設密碼需提供電話號碼或電子信箱，容易遭駭客攻擊。

WauchulaGhost指出，這3個帳號目前的安全設置允許任何人點選忘記密碼，並輸入@POTUS、@FLOTUS及@VP，就可看到部分加密的電子郵件地址，而重設密碼的連結就在這個信箱。

駭客只要破解上述電郵地址、再入侵信箱，重設密碼後就可盜用帳號。WauchulaGhost說，找出電郵地址並不難，「我可是接管了超過500個IS的帳號」。但他也說，自己沒興趣盜用總統的帳號，但其他駭客可能會進行攻擊。

廣告
  • 一名駭客向川普建議，要他盡快修改推特的安全設置，以免帳號被盜。（美聯社）

    一名駭客向川普建議，要他盡快修改推特的安全設置，以免帳號被盜。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 帳號被盜 推特 被盜 駭客
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：駭客喊話川普：快修改推特安全設置


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.