男服務生被2歲女童「看上」 指定要他切披薩

2017-01-25 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕大人常會將心中的情感隱藏起來，但小孩有時卻會直接將內心感受說出。英國一位2歲女童之前就因為覺得餐廳1位男服務生長得很很好看，於是要求他幫忙切披薩，讓身旁的媽媽哭笑不得。

綜合外媒報導，英國一位27歲的媽媽凱蒂（Katie Donaldson）之前帶著2歲女兒皮科絲（Pixie）到曼徹斯特的一間餐廳參加朋友聚會。皮科絲因為覺得男服務生馬克（Mark）長得很好看，一直在關注他，之後更指定要馬克幫她切披薩，媽媽想要切也被她拒絕，讓媽媽哭笑不得。

而馬克在看到凱蒂為了照顧女兒、沒空吃東西、更無法和朋友聊天後，於是邀請皮科絲和他到隔壁桌一起吃飯，他更拿了冰淇淋請皮科絲吃。

雖然皮科絲在吃冰淇淋時將冰淇淋弄得到處都是，但馬克並沒有因此生氣，看到後反而哈哈大笑，兩人都玩得很愉快。而凱蒂也對於馬克主動幫忙照顧小孩的行為很感激，因為她真的非常需要時間和朋友相處，她也幽默感謝服務生馬克，帶皮科絲體驗了人生中第一場約會。

許多網友看到馬克這樣的貼心行為後都大讚，有人表示，「好窩心。」、「看到這樣的故事後，讓我忍不住微笑。」