奈及利亞爆嬰兒炸彈恐攻 「博科聖地」泯滅人性
2017-01-25 20:18
〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）數年前綁架百名女學生，今又傳出，該激進組織利用嬰兒及一名女童作為掩護，在馬達加利（Madagali）市場引爆炸彈，造成至少11死15傷。
綜合外媒報導，西非國家奈及利亞國家緊急管理署（The National Emergency Management Agency,NEMA）日前公布一件駭人消息，2周前三名女性自殺炸彈客，攜帶男嬰及一名女童通過檢查站安檢，進入馬達加利市區後引爆炸彈，當場炸死背上的嬰兒及女童，連帶波及周遭人民，共釀11死，至少15人受到輕重傷。
據悉，當時炸彈就夾在炸彈客背部及男嬰中間，當時熟睡的男嬰被一條毯子蓋住，安檢人員認為該名婦人是剛誕下新生兒的母親，不可能構成威脅，因此放行，不料卻鑄成大禍，嬰兒炸彈事件傳出後震驚國際。
恐怖組織博科聖地因據點逐漸被奈及利亞政府收復，手段日益兇殘，目前該組織大量培育女性當自殺炸彈客，也會讓幼童攜帶炸彈進行恐攻任務，可惡的是，絕大部分的孩子根本不知道自己身上背的是什麼，就這麼被推出去白白送死，目前「嬰兒」、「幼童」在奈國已成危險代名詞。
數年前該組織綁架百名女學生，逼其下嫁成為家眷並信奉伊斯蘭教，傳有些未成年少女被脅迫成為炸彈客，據兒童基金會（UNICEF）2016年4月的統計，這一年內利用未成年少女作為自殺式炸彈攻擊的件數，增長了1倍之多。
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