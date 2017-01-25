巨大陰莖男找到新工作 當個「AV男優」

2017-01-25 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥54歲大叔卡布瑞拉（Roberto Esquivel Cabrera）號稱擁有世界上最大的陰莖，一般狀態下的長度約達18.9英吋（約48公分），如此巨大的陰莖讓他找不到工作、被女人拒絕，政府還認證他是殘障，如今他已找到新的工作，就是利用他的「優勢」出演成人片，當個「AV男優」。

《每日郵報》報導，卡布瑞拉將會到布拉格，拍攝這部成人片，劇情將會是用喜劇的方式呈現，屆時將會有「女醫師」和數名「女護士」替他來「看診」。

卡布瑞拉希望他巨大的陰莖能名列金氏世界紀錄，原本的紀錄是由美國演員法肯（Jonah Falcon）創下，法肯擁有一般狀態9.5英吋（約24.13公分）、勃起狀態13.5英吋（約34.29公分）的紀錄。

不過金氏世界紀錄並未承認卡布瑞拉的陰莖，因為由他的陰莖X光片可發現，卡布瑞拉的陰莖大部分是由血管和包皮組成，醫師質疑，卡布瑞拉實際的陰莖長度只有7英吋（約17.78公分），因此呼籲卡布瑞拉去做縮短陰莖的手術。