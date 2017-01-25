| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

巨大陰莖男找到新工作 當個「AV男優」

2017-01-25  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥54歲大叔卡布瑞拉（Roberto Esquivel Cabrera）號稱擁有世界上最大的陰莖，一般狀態下的長度約達18.9英吋（約48公分），如此巨大的陰莖讓他找不到工作、被女人拒絕，政府還認證他是殘障，如今他已找到新的工作，就是利用他的「優勢」出演成人片，當個「AV男優」。

《每日郵報》報導，卡布瑞拉將會到布拉格，拍攝這部成人片，劇情將會是用喜劇的方式呈現，屆時將會有「女醫師」和數名「女護士」替他來「看診」。

卡布瑞拉希望他巨大的陰莖能名列金氏世界紀錄，原本的紀錄是由美國演員法肯（Jonah Falcon）創下，法肯擁有一般狀態9.5英吋（約24.13公分）、勃起狀態13.5英吋（約34.29公分）的紀錄。

不過金氏世界紀錄並未承認卡布瑞拉的陰莖，因為由他的陰莖X光片可發現，卡布瑞拉的陰莖大部分是由血管和包皮組成，醫師質疑，卡布瑞拉實際的陰莖長度只有7英吋（約17.78公分），因此呼籲卡布瑞拉去做縮短陰莖的手術。

廣告
  • 卡布瑞拉的巨大的陰莖，即使穿著褲子仍相當明顯。（圖擷取自每日郵報）

    卡布瑞拉的巨大的陰莖，即使穿著褲子仍相當明顯。（圖擷取自每日郵報）

  • 卡布瑞拉的陰莖X光片。（圖擷取自每日郵報）

    卡布瑞拉的陰莖X光片。（圖擷取自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 金氏世界紀錄 陰莖 雞雞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：巨大陰莖男找到新工作 當個「AV男優」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.