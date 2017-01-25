中國男帶切割機搶銀行 一毛錢都沒偷到就被抓

鐵捲門被切割機挖出了個小洞。（圖擷取自微博）

2017-01-25 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東梅州有男子在23日深夜跑到銀行偷竊，他使用切割機在銀行鐵捲門上挖出個洞，並砸破玻璃門，結果觸發了警報裝置，男子害怕地躲進銀行，最後被警方當場逮捕。

綜合中國媒體報導，男子鎖定的是當地的三角鎮客家村鎮銀行，他在深夜攜帶切割機等工具下手，不過他觸動了警鈴，一毛錢都沒偷到就被趕來的警方逮捕。

被捕的嫌犯楊姓男子坦承犯案，銀行的鐵捲門被他用切割機挖出了個洞，玻璃門被砸碎，櫃檯的玻璃窗口更被砸出了個小洞，楊男則在警局接受調查。

被搶的銀行也發出聲明，表示該起搶案沒有造成財務損失，也沒有任何人員受傷，將會儘快恢復正常營業。

中國在去年12月時，也曾發生類似案件，當時嫌犯開著挖土機搶銀行，將銀行的ATM給破壞，但他一毛錢都沒拿到，就被趕到現場的警方逮捕。