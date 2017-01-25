林鄭陷「廁紙門」 港選委：不選她等於反中央
2017-01-25 19:48
〔即時新聞／綜合報導〕香港下任特首熱門人選林鄭月娥，日前自爆深夜在自宅如廁時沒衛生紙，搭小黃回原官邸求救，「廁紙門」淪為國際笑柄，動搖選情，港媒引述消息人士表示，有資深選委說出重話，稱不支持林鄭就是反中央。
綜合港媒報導，林鄭月娥和日前宣布參選的前財政司長曾俊華24日到中華廠商會進行拉票，根據《明報》專欄和《信報》指出，不具名的消息人士稱，身兼中國全國政協常委的香港資深選委陳永琪在現場表明力挺林鄭月娥。
陳永琪在會中先碰到曾俊華，稱與曾相識多時，過往有很多合作接觸等。他在與林鄭會面時則表明自己一定支持林鄭，稱林鄭是最適當、有能力的特首人選，更當面表示，「誰人不支持林鄭，就等於不支持或反對中央」，但陳永琪事後否認有說過此話。
《明報》專欄還指出，據傳部分選委已收到林鄭2月3日造勢大會的邀請，但這並非由林鄭的競選辦公室發出，而是由中國駐香港聯絡辦公室的副主任級官員出面邀請。
林鄭月娥日前向媒體自爆，深夜在自宅如廁時發現廁所沒有廁紙，超商也沒賣，只好搭計程車返回原官邸拿廁紙。相關言論卻被香港網友嘲笑，指林鄭缺乏常識、距離人民太遙遠。
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