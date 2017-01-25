法將關閉最老核電廠 2018可望正式停機
2017-01-25 19:16
〔即時新聞／綜合報導〕法國電力公司EDF集團董事會，24日通過關閉法國最老核電廠、費瑟南（Fessenheim）核電廠的賠償協議，此案只要再經過法國政府和歐盟的批准，費瑟南核電廠就能正式除役，預計將於2018年正式停機。
綜合媒體報導，EDF董事會24日通過關閉費瑟南核電廠的賠償協議，賠償金初估高達4.9億歐元（新台幣166.6億元），賠償期間自2019年起至2041年止；EDF董事會通過賠償協議後，EDF將可申請廢止核電廠，相關申請經過法國政府和歐盟的批准後，費瑟南核電廠就能取得廢止核電廠的許可。費瑟南核電廠可望於2018年正式除役。
位於法國東北部的費瑟南核電廠，1977年開始運行，是法國最早興建的核電廠。由於費瑟南核電廠相當靠近法國、德國、瑞士的交界地區，又位處地震斷層帶，費瑟南核電廠的除役問題相當受到關注；法國總統歐蘭德（Francois Hollande）2012年便曾公開承諾儘快關閉費瑟南核電廠。
相關連結請見︰
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 真的要築牆了！川普將在明日簽行政命令
- 傳銷騙很大！美警在嫌疑人床墊搜出6.2億現金
- 不知廁紙哪裡買 林鄭月娥成笑柄
- 中國男帶切割機搶銀行 一毛錢都沒偷到就被抓
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不喜歡不是男人！童仲彥新歡邱惠美 包養價3000萬
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 汽車有怪聲下車察看突冒火 駕駛幸運逃過火劫
- 新台幣續揚 中午暫收31.334元
- 克服高低落差 平穩舒適
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 玖壹壹放年假 初一開工備戰演唱會
- 自由廣場》不學ABC的英文？ 不學羅馬字的台語？
- 回應夜會長髮妹 周湯豪「早知有記者」
- 中科院發豪語！拉高天弓三型攔截高度 挑戰美國薩德
- 不與北京建交！布吉納法索拒金錢誘惑 不願背叛台灣
- 韓媒稱還有8女遊台遭迷昏 士檢：尚未接獲韓方舉報
- 1/25重要財經新聞一覽
- 台灣世大運國腳 友誼賽踢平日職足新潟天鵝
- 時代的眼淚！如果你記得這些經典卡通就代表你的年紀......
- 《華友聯集團董事長 陸炤廷》 自由大吉大利 成媒體當紅炸子雞
- 遭減薪28萬 陳冠宇不生氣
- 台北101自創101 Cafe 開賣台灣在地咖啡
- 女不配合臨檢還PO網反控警 掀網路論戰
- 外交部發布賀歲影片 李大維向民眾拜早年
- 立委︰未揪出中資 查核機制鬆了
- 被爆英國學歷造假 謝哲青秀證書自清
- 紫光打造中國最大晶片廠
- 台灣女網賽 史托瑟獲外卡
- 台北人最愛讀東野圭吾 想「解憂、找尋勇氣」
- 我的老天「鵝鴨」！ 最狂年節三牲禮
- 《傳真實業董事長王明成》 祝大家金雞年 奪得先雞
- 綑E奶滴蠟燭 強國女歌手MV變AV
- 鳳一戶所今、明2天送手工香皂 年後贈送元宵提燈
- 董事長遭追撞 有驚無險
- 《國際現場》三菱噴射機5度延後交機
- 過年新戲不停工 霍建華享特權陪妻女3天
- NBA》柯瑞高中球衣榮退 解開背號之謎
- 北市連7日掃賭場 春節期間法律無假期
- 今晚轉濕冷 除夕回暖到初二
- 林全訪兒童之家 市長籲職訓延至22歲
- 下肢常發麻莫輕忽 恐是頸椎病變有癱瘓風險
- 護送50億繼承人 巨星甘願當泊車小弟
- 《LA MER品牌總經理蔡易伶》 盼自由持續充滿正向力量
- 陰道放玉石 葛妮絲派特洛惹議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法將關閉最老核電廠 2018可望正式停機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分