法將關閉最老核電廠 2018可望正式停機

2017-01-25 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕法國電力公司EDF集團董事會，24日通過關閉法國最老核電廠、費瑟南（Fessenheim）核電廠的賠償協議，此案只要再經過法國政府和歐盟的批准，費瑟南核電廠就能正式除役，預計將於2018年正式停機。

綜合媒體報導，EDF董事會24日通過關閉費瑟南核電廠的賠償協議，賠償金初估高達4.9億歐元（新台幣166.6億元），賠償期間自2019年起至2041年止；EDF董事會通過賠償協議後，EDF將可申請廢止核電廠，相關申請經過法國政府和歐盟的批准後，費瑟南核電廠就能取得廢止核電廠的許可。費瑟南核電廠可望於2018年正式除役。

位於法國東北部的費瑟南核電廠，1977年開始運行，是法國最早興建的核電廠。由於費瑟南核電廠相當靠近法國、德國、瑞士的交界地區，又位處地震斷層帶，費瑟南核電廠的除役問題相當受到關注；法國總統歐蘭德（Francois Hollande）2012年便曾公開承諾儘快關閉費瑟南核電廠。

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