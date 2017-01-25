顯靈？樹幹上出現耶穌圖像 引來清教徒朝聖
2017-01-25 18:33
阿根廷一棵大樹的樹幹上出現外表看似耶穌的圖像。（圖擷自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕最近阿根廷一棵大樹的樹幹上出現外表看似是耶穌的圖像，這樣的奇特景象被認為是「顯靈」，更吸引很多人前來朝聖。
綜合外媒報導，最近有人在阿根廷埃拉斯將軍鎮（General Las Heras）一棵樹的樹幹上發現一個人像，這個人像遠看極像是長頭髮、穿著白袍的基督宗教領袖耶穌。當地的居民都認為是耶穌的神力降臨在這棵樹上，而這棵樹有來自耶穌的祝福。
這棵有耶穌圖像樹木的圖片很快就在網路上瘋傳，沒過多久就有大批的清教徒特地前往朝聖，希望能獲得祝福。
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