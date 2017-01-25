印度渣男開心餵食 下一秒竟狠甩猴子耳光
2017-01-25 18:11
印度男子甩猴子巴掌，引發動保團體批評。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男子日前開心餵食猴子，沒想到下一秒竟狠狠甩了猴子一巴掌，聲音超級響亮，該猴硬生生摔落欄杆，影片釋出後男子被網友罵翻。
綜合外媒報導，印度曼陀羅花園（Mandore Gardens in Jodhpur）每年吸引上萬遊客參觀，當地的野生猴子也是賣點，不料最近卻傳出虐猴事件，且當地人也不以為意。
該影片拍下一名男子原本假裝要餵猴子，隨後卻翻臉狠甩猴子巴掌，讓猴子摔下欄杆，旁邊的男子卻跟著哈哈大笑，觀光客也冷眼旁觀。
針對男子離譜行為，國際野生動物運動主管哈金（Kieran Harkin）批評，這段影片顯示令人悲傷和震驚的殘酷情形，這種行為是野蠻的，卻被當成有趣內容呈現。他呼籲YouTube將影片下架。
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