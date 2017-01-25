川普2020競選口號 就職前就已申請商標

川普已為2020年的競選口號「讓美國保持偉大」申請商標。圖為川普頭帶印有2016競選口號「讓美國再次偉大」的帽子。（美聯社）

2017-01-25 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）剛上任，就已為4年後大選開始做準備，新的競選口號「讓美國保持偉大（Keep America Great）」，已在就職前2天申請商標。

綜合外媒報導，川普上週接受《華盛頓郵報》訪問時，提到他想出2020年的競選口號：「讓美國保持偉大」。川普的律師團已在1月18日，向美國專利商標局提交註冊申請，把其申請為2020年的競選口號。

該短語可用在保險桿貼紙、衣服、募款，以及提供川普做為候選人相關訊息的小冊子上等。申請人是總部位於紐約的「Donald J. Trump for President, Inc.」。目前申請案正在等後商標局審查。

川普上週受訪時不僅提到2020年新口號，還告訴《華郵》，他在2012年11月7日，共和黨羅姆尼（Mitt Romney）輸給歐巴馬（Barack Obama）當天，想出了2016競選口號：「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。