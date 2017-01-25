寧坐牢也不想見老婆？ 美七旬老翁搶銀行

2017-01-25 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯（Kansas）一名70歲老翁日前搶銀行被捕，他事後供稱，搶銀行就是為了被拘捕，寧願被監禁也不想面對自己的妻子。

綜合外媒報導，70歲老翁里普爾（Lawrence Ripple）23日在堪薩斯坦承犯行，他將面臨20年的刑期。據了解，他在去年9月2日恐嚇行員，要求給現金，並警告他身上攜有槍枝。

報導指出，當時他搶了2924美元（約新台幣91404元），得手後卻獨自留在銀行大廳內，並告訴警衛自己就是兇手，隨後立刻被警方逮捕。

美國聯邦調查局則指出，里普爾日前就曾和妻子大吵，當時他告訴妻子，寧願進監獄也不要待在家。

目前檢察官與里普爾的辯護律師仍在爭辯，到底應該判里普爾什麼刑責，法官則會在判決前的調查報告出爐後才會決定刑期。