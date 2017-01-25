| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
史亞平老公用致癌物替人隆乳 遭判9年5月
 首頁 > 國際

寧坐牢也不想見老婆？ 美七旬老翁搶銀行

2017-01-25  17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯（Kansas）一名70歲老翁日前搶銀行被捕，他事後供稱，搶銀行就是為了被拘捕，寧願被監禁也不想面對自己的妻子。

綜合外媒報導，70歲老翁里普爾（Lawrence Ripple）23日在堪薩斯坦承犯行，他將面臨20年的刑期。據了解，他在去年9月2日恐嚇行員，要求給現金，並警告他身上攜有槍枝。

報導指出，當時他搶了2924美元（約新台幣91404元），得手後卻獨自留在銀行大廳內，並告訴警衛自己就是兇手，隨後立刻被警方逮捕。

美國聯邦調查局則指出，里普爾日前就曾和妻子大吵，當時他告訴妻子，寧願進監獄也不要待在家。

目前檢察官與里普爾的辯護律師仍在爭辯，到底應該判里普爾什麼刑責，法官則會在判決前的調查報告出爐後才會決定刑期。

廣告
  • 里普爾日前曾與妻子大吵。他被捕後供稱，搶銀行就是為了被拘捕，他寧願住在監獄、也不願待在家。（圖擷自每日郵報）

    里普爾日前曾與妻子大吵。他被捕後供稱，搶銀行就是為了被拘捕，他寧願住在監獄、也不願待在家。（圖擷自每日郵報）

  • 里普爾與妻子的甜蜜合影。（圖擷自每日郵報）

    里普爾與妻子的甜蜜合影。（圖擷自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搶劫 搶銀行 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：寧坐牢也不想見老婆？ 美七旬老翁搶銀行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.