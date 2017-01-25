| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

《經濟學人》2016民主指數評比 台灣全球第33

台灣民主指數全球第33、亞洲第5。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-25  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國《經濟學人》在最近發布「2016年全球民主指數」排行報告，在167個國家當中，台灣以平均分數7.79排在第33位、亞洲第5。

報告中的評分項目分為「選舉過程及多元程度」、「政府功能」、「政治參與」、「政治文化」、「公民權力」等五大項。

台灣在「選舉過程及多元程度」獲得9.58分、「政府功能」為8.21分、「公民權力」9.41分，成績不俗，但「政治參與」僅6.11分、「政治文化」更只有5.63分，與美國、日本、南韓等國家被分類為「有缺陷的民主」。

排行前三名分別為挪威9.93分、冰島9.50分、瑞典9.39分。排名在台灣之上的亞洲國家則有日本7.99分、南韓7.92分、以色列7.85分、印度7.81分。其它值得注意的排名，美國獲得7.98分排第21，香港6.42分排在第68名，中國3.14分排第136，最後一名則是北韓的1.08分。

廣告
  • 《經濟學人》公布2016全球民主指數調查。（圖片擷取自「Democracy Index 2016」）

    《經濟學人》公布2016全球民主指數調查。（圖片擷取自「Democracy Index 2016」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全球 台灣 民主 民主指數 民主指數評比 經濟學人
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：《經濟學人》2016民主指數評比 台灣全球第33


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.