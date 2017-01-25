《經濟學人》2016民主指數評比 台灣全球第33
2017-01-25 15:55
台灣民主指數全球第33、亞洲第5。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕英國《經濟學人》在最近發布「2016年全球民主指數」排行報告，在167個國家當中，台灣以平均分數7.79排在第33位、亞洲第5。
報告中的評分項目分為「選舉過程及多元程度」、「政府功能」、「政治參與」、「政治文化」、「公民權力」等五大項。
台灣在「選舉過程及多元程度」獲得9.58分、「政府功能」為8.21分、「公民權力」9.41分，成績不俗，但「政治參與」僅6.11分、「政治文化」更只有5.63分，與美國、日本、南韓等國家被分類為「有缺陷的民主」。
排行前三名分別為挪威9.93分、冰島9.50分、瑞典9.39分。排名在台灣之上的亞洲國家則有日本7.99分、南韓7.92分、以色列7.85分、印度7.81分。其它值得注意的排名，美國獲得7.98分排第21，香港6.42分排在第68名，中國3.14分排第136，最後一名則是北韓的1.08分。
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