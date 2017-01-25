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APA右翼書籍問題 韓國體育會也抗議

APA飯店的書籍風波越演越烈。（法新社）

2017-01-25  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本飯店「APA HOTEL」在客房放置否認南京大屠殺的書籍，中國官方昨宣布全面停止與APA合作；今天（25日）韓國「大韓體育會」也要求，作為札幌冬季亞運會選手村的APA飯店盡快改正此問題。

大韓體育會今天表示，已向札幌冬季亞運會組委會發送公文，要求針對韓國參賽選手將下榻的日本APA客房擺放右翼書籍情況，採取適當措施。

一名體育會人士表示，上週也已致電相關單位，就有關措施詢問，今天向亞運會組委會發出公文，表達韓方立場，將等組委會回覆公文，再考慮下一步怎麼做。另一人士則表示，撤走書籍或換飯店都是考量方法。

體育會公文指出，「大賽的宗旨是通過體育增進國際交流，但與該宗旨不符的書籍被擺放在運動員下榻的飯店，對此我方（韓方）表示憂慮，為了大賽成功舉辦，要求組委會採取合理的措施。」

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相關關鍵字： APA Hotel 冬季亞運 南京大屠殺 大韓體育會 札幌 韓國
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