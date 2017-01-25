川普就是猛！ 達成8個史上之最
川普就任美國總統後，創造了許多歷史。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕川普於20日就職美國總統後，創下了8項前無古人的「史上之最」，他在歷屆美國總統中，不僅是就任時年齡最大的，也是最有錢、政治背景最少、內閣最富有、寵物最少、最反對自由貿易等等。
據《BBC中文網》報導，首先就年齡來說，川普接任時已是70歲，打破過去由雷根所保持的69歲，至於上任時最年輕的則是羅斯福，當時他還差1個月才滿43歲。就過去44屆總統就職的平均年紀來說，則是55歲。
第2點則是他是從古至今最有錢的美國總統，川普曾表示自己的資產超過100億美元（約新台幣3138億元），《富比士》則估算他的身價是37億美元（約新台幣1161億元），而可能是因為這麼富有，讓川普放棄領總統薪資，每年只象徵性地拿到1美元（約新台幣31元）薪水。
第3點為川普所組成的內閣，是歷年財富來最多的，全部閣員的財產加起來，可能高達350億美元（約新台幣1兆984億元）。
第4點是川普成為美國60多年以來政治經驗最少總統，川普既沒有當過國會議員，也沒有擔任過州長，過去有類似模式的是1953年當選的艾森豪，在從政以前艾森豪是軍人，並無接觸政治。
第5點是最堅定反對自由貿易最，川普認為，自由貿易讓美國製造業衰落，，所以他上任後就簽署文件，讓美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），同時他也要向加拿大與墨西哥重新談判北美自由貿易協定（NAFTAN）。
第6點為寵物最少的總統，他入駐白宮時沒有任何寵物，成為了1世紀以來首位毫無寵物陪伴的總統。總統寵物博物館指出，幾乎每位總統在白宮都會飼養寵物。
第7點是官二代最明顯，如川普讓女婿庫許納（Jared Kushner）擔任高級顧問，讓庫許納一舉進入權力核心，成為相當有權勢的總統女婿。
第8個重點則放在總統夫人身上，川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）是首位來自斯洛維尼亞的第一夫人，也是第一位母語並非英語的總統妻子。
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