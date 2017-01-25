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女性露點被審查不公平！ 女模火燒奶頭抗議

2017-01-25  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名25歲辣模安東妮（Imogen Anthony）在個人IG上，放上穿著黑色網紗上衣的「火燒奶頭」照，抗議女性上傳露點照，要被網路審查的性別不平等待遇。

綜合媒體報導，安東妮是「解放奶頭」運動的死忠粉絲，主要宣揚「男性露點沒事，女性露點卻是猥褻」的理念，這張「火燒奶頭照」，不是真的燒安東妮的奶頭，只是象徵性地將點燃的打火機，放在奶頭前作勢抗議，希望未來在網路上PO清涼、不雅等暴露照時，能不再遭受批評、辱罵，甚至被視為犯罪。

據悉，在此之前，安東妮去年也曾將自拍裸照PO網分享，表達女性裸體解放的訴求。當時安東妮就說，期盼這社會有一天，能接受女性大方露奶、表達性感是簡單且自然的事，不再批評她們是賤人、蕩婦，與不尊重自己。

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  • 安東妮以「火燒奶頭」抗議性別不平等待遇。（圖擷取自《每日郵報》）

    安東妮以「火燒奶頭」抗議性別不平等待遇。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 安東妮不時在個人社群網站放上辣照。（圖擷取自《鏡報》）

    安東妮不時在個人社群網站放上辣照。（圖擷取自《鏡報》）

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