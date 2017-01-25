俄羅斯女模拍裸照 杜拜5星酒店遭民眾狂檢舉

杜拜5星級酒店抱怨，女模將自己暴露的自拍照放到社群網站上，還標記酒店名稱，造成酒店的形象受損。（圖擷取自Instagram）

2017-01-25 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕日前俄羅斯25人的女模團，入住杜拜5星級棕櫚島華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah），住1晚就要價1000英鎊（約新台幣5萬元）。這家酒店抱怨，女模將自己暴露的自拍照放到社群網站上，還標記酒店名稱，造成酒店的形象受損。

綜合外媒報導，這群女模是為設計師琪碧索娃（Anna Chibisova）旗下品牌「DAngelAnn」進行拍攝工作，因為照片太清涼養眼，讓酒店遭到民眾投訴。酒店經理抱怨，這些模特兒裸露身體和帶有性暗示意味的照片與酒店標榜「家庭」的形象不符。

酒店經理表示，「這是一個阿拉伯國家，我們收到很多有小孩的家庭投訴」。他還說，不希望在帶有色情的半裸照片下面看到酒店名稱，請這批照片標記在杜拜就好。

其中一名女模為自己辯護，「我個人不發表不恰當的照片，我的意思是指半裸的照片。」

杜拜5星級酒店抱怨，女模將自己暴露的自拍照放到社群網站上，還標記酒店名稱，造成酒店的形象受損。（圖擷取自Instagram）

杜拜5星級酒店抱怨，女模將自己暴露的自拍照放到社群網站上，還標記酒店名稱，造成酒店的形象受損。（圖擷取自Instagram）

杜拜5星級酒店抱怨，女模將自己暴露的自拍照放到社群網站上，還標記酒店名稱，造成酒店的形象受損。（圖擷取自Instagram）