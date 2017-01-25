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真的要築牆了！川普將在明日簽行政命令

川普將在明日簽署一系列打擊非法移民的行政命令。（法新社）

2017-01-25  12:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普最受矚目的政策之一，就是要在美墨邊境築牆，防止非法移民進入美國。如今這項承諾有望兌現，因為川普將在明日簽署行政命令，下令築牆。

川普在推特上宣布，「明天是美國國家安全計畫的大日子，我們將要築牆！」除了在美墨邊境築牆外，川普也將對敘利亞及其他難民下逐客令，並限制對伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等國發出簽證。

川普上任至今效率驚人，已分別簽署了包括準備廢除歐巴馬健保、退出TPP、恢復輸油管計畫等行政命令，預計在明天落實他的非法移民政策，且這一天同時是墨西哥外交部長抵達華盛頓，為墨國總統與川普在月底會面做行前準備的日子。

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