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俄軍機繞日本一圈 日軍機緊急升空

日本防衛省今指出，俄羅斯軍方3架「TU-95」轟炸機昨繞飛日本一周。圖為「TU-95」轟炸機。（美聯社）

2017-01-25  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部今日指出，俄羅斯軍方3架「TU-95」轟炸機昨日（24日）繞飛日本一周，航空自衛隊軍機緊急升空應對，目前防衛省正在分析俄機繞飛意圖。

綜合日媒報導，防衛省指出，俄羅斯軍方3架「TU-95」轟炸機從庫頁島附近的日本海海域開始飛行，隨後經過對馬海峽抵達東海，再從宮古海峽延著太平洋北飛，最後從顎霍次克海飛回俄羅斯。

而此次俄機環繞日本的「繞日飛行」雖然沒有侵犯日本領空，但航空自衛隊軍機還是緊急起飛應對，目前防衛省正在分析俄機飛行的意圖，而去年2月也曾經發生過同樣的「繞日飛行」，同樣是俄軍的「TU-95」轟炸機。

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