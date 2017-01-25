兌現承諾 川普將限制這些國家入境美國

消息指出，川普將針對敘利亞和中東、非洲6國發布禁令。（歐新社）

2017-01-25 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自競選以來大力抨擊非法移民，以及其所帶來的負面影響。現在有消息傳出，川普將初步兌現他的承諾，限制包括敘利亞，中東、非洲等6個國家的人民進入美國。

根據《路透》報導，根據美國國會消息人士透露，除了敘利亞，川普會對大多數的難民發出暫時性的禁令，也會限制對伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門發出簽證。

報導中指出，難民禁令將維持數個月，直到美國政府或國土安全部能夠更有效、嚴格的對境外人士進行審查。