美國阿嬤玩VR雲霄飛車超爆笑 大叫：放我下車

一名疑似為美國的婦人在玩VR雲霄飛車，她的反映像是真的坐上雲霄飛車，還大叫「放我下車」，相當爆笑。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-25 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕VR（Virtual Reality，虛擬實境）裝置愈來愈普遍普及化，許多電玩和影片只要透過VR眼鏡，就能夠享受像身歷其境般的體驗。最近在網路上流傳一段影片，內容描述一名疑似為美國的婦人在玩VR雲霄飛車，她的反映像是真的坐上雲霄飛車，還大叫「放我下車」，相當爆笑。

從影片中顯示，一名婦人戴上配有耳機的VR眼鏡，體驗擬真版的雲霄飛車遊戲，婦人開始遊玩這款遊戲後，不停地尖叫及在沙發上扭動，她的家人則在一旁大笑。

婦人在遊玩中還伸出雙手並握緊拳頭，像是握著雲霄飛車前的扶手。婦人還不停大叫「噢噢噢不，哦，我的天」，在一波又一波的尖叫聲後，婦人哭求「放我下車」。在遊戲過後，婦人一身癱軟在沙發上，像是經過一段慘痛體驗。

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