中國政府下達封殺令 APA集團回應了

中國將全面封殺APA，但APA仍重申不撤書立場不變。（圖擷自「APA HOTEL」官網）

2017-01-25 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖飯店「APA HOTEL」在客房內放置「否認南京大屠殺」的書籍風波越演越烈，中國政府開始介入，中國國家旅遊局已要求旅遊機構全面停止與APA合作，並呼籲中國民眾抵制，對此APA仍強勢回應：「不撤書立場不變」。

根據日本《產經新聞》報導，由於在客房放置「否認南京大屠殺」的書籍，中國政府下達全面抵制APA的封殺令；對此，APA集團在官網表示：「一個政府干預、介入，批判民間私人企業的經營活動，我方認為這是很不恰當的；我方認為中國政府沒有對本公司進行評論的立場」，APA集團強調，不撤書的立場不變。

昨（24日）中國國家旅遊局新聞發言人張利忠表示，已要求國內旅遊企業與商務平台全面停止與APA合作，包括不再將APA作為地接酒店，以及下架所有宣傳廣告，並呼籲中國遊客抵制。