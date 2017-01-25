強國人太愛阿膠 害南非驢子遭濫宰

中國對驢皮製成的藥材阿膠需求大，有中國人涉嫌在南非進行非法宰殺毛驢。（歐新社）

2017-01-25 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕還記得中國電視劇《後宮甄嬛傳》裡從頭到尾都出現的「東阿阿膠」嗎？阿膠是一種傳統藥材，需要以驢皮製作，但中國本土的驢子因數量銳減而無法穩定提供驢皮，這時南非的毛驢就遭殃了，因為中國人涉嫌在當地參與非法宰殺，過程包括用鐵鎚直接把驢子打死，或者在驢子還有氣息時剝皮。

據《BBC中文網》報導，南非警方近日在約翰尼斯堡搜索一間農場，當場查獲5000張驢皮；上星期則在貝諾尼（Benoni）發現了疑似來自非法屠宰場的驢皮；位於北開普省的象角鎮（Olifantshoek）也有100多隻驢子被非法宰殺。

南非警方指出，2015年後經常出現毛驢被偷走、屠宰和剝皮的犯罪事件。當地媒體指出，有中國人疑似涉及了這些違法行為。

事實上中國本地毛驢的數字，從20年前的1100萬隻銳減到600萬隻，所以為了生產可治療感冒、失眠和女性更年期症狀的阿膠，生產商把目標放在全球的毛驢市場上，並以非洲為重點。

這種行為會造成非洲國家的物價上升或汙染環境，影響當地人民的生活狀況。除了南非以外，西非的尼日共和國前年出口了2萬7000隻驢子給中國，去年光是前9個月就高達8萬頭，所以包括尼日和布吉納法索等西非國家，目前都已禁止出口驢子。