巴西監獄大暴動 疑似人肉BBQ畫面外流

巴西一處監獄於14日下午發生暴動，至少造成30人死亡，近日有一支當時暴動的影片在網路流傳，內容竟是囚犯將死者的肉拿來做燒烤。（圖截自網路）

2017-01-25 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕巴西東北部的阿卡古茲監獄（Alcacuz）於14日下午發生暴動，至少造成30人死亡，其中更有3名囚犯被斬首，有外媒報導指出，近日有一支當時暴動的影片在網路上流傳，內容竟是囚犯將死者的肉拿來做串燒燒烤。

綜合外媒報導，在這支流傳到網路的影片中，可以看到一群囚犯圍在一堆火團旁邊，其中一人手拿長條烤肉串，上頭串有一片片的肉，囚犯更對著鏡頭聲稱肉是從敵對幫派成員的屍體割下的，還有人持刀說這一切只是開端而已，但目前無法證實影片的真偽。

巴西在本月已經發生4起大型監獄暴動，死亡人數加總超過1百多人，各界多認為，空間過度擁擠是巴西監獄不斷發生暴動的主要原因，如阿卡古茲監獄本來最多只能容納620名囚犯，但實際上卻關了1083人。