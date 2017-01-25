不服輸 川普堅稱：總統大選有300至500萬人非法投票
2017-01-25 09:52
美國總統川普的總統大選中獲得的普選票數，輸給希拉蕊近300萬張，使得其正當性受到質疑。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普雖然順利當選並完成就職，卻因為他在總投票數上輸給前國務卿希拉蕊近300萬票，使得他的正當性備受質疑。不過川普始終認為，此次大選有300至500萬人是非法投票。
綜合外媒報導，川普早在11月勝選後就在推特上寫到，「如果不是有上百萬的非法移民投票，我便能在普選票上勝出。」川普在當地時間週一，與國會領袖進行閉門會議時再次提到，總統大選中有300至500萬的非法移民進行投票
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在記者會中向媒體表示，「經由研究和證據顯示，此次大選有百萬人非法投票，川普也深信這樣的說法」，但無論是川普或是史派瑟，在闡述這項說法時，從沒有提出到底是何種「證據」。
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