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公車限定春聯笑翻網友！ 討喜氣順洩駕駛無奈心情

有民眾看到公車門上貼著有趣的春聯，PO上網分享，引起熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-01-25  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕春節將近，有不少人會在自家門口貼春聯討喜氣，連公車也不例外。就有1名高雄網友在臉書分享，搭公車時看到車上貼了一副「公車限定」的對聯、橫批，逗趣內容笑翻網友，卻也透露駕駛員的無奈。

原PO瞧見車上貼有「公車限定春聯」，上頭寫著「上車刷卡、下車刷卡」、橫批「沒刷鎖卡」，叮嚀乘客「記得上下車都要刷卡哦」，忍不住拍下PO上網分享。隨後貼文被轉載至《爆料公社》，小編還搞笑加註「沒卡...鎖門！！」逗趣內容吸引逾萬人按讚。

不少網友看了「笑到不留言不行」，「這也太有梗了」，「司機用心了」，還有網友詢問，「幾路的公車啊？」、「每號公車都有嗎？」，但有部分網友質疑，貼成這樣「是年關到了，很多人逃刷嗎？」沒想到隨後就有「被鎖的可憐蟲」被網友釣出來，「熱心提供」解決辦法，「結果我今天發現，直接上車再刷一次扣12就可以解鎖了」。另有人表示，「那就不要刷卡」，投現就好。

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  • 對於公車上的春聯，網友表示，「很棒的提醒」。（圖擷取自《爆料公社》）

    對於公車上的春聯，網友表示，「很棒的提醒」。（圖擷取自《爆料公社》）

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標題：公車限定春聯笑翻網友！ 討喜氣順洩駕駛無奈心情


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