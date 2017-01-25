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台裔趙小蘭獲提名美運輸部長 將掌1兆美元開發案
2017-01-25 08:03
美國參議院商務、科學和運輸委員會投票一致批准趙小蘭提名為運輸部長。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）剛就任，就傳出台灣出生的趙小蘭內定為運輸部長。美國時間24日，美國參議院商務、科學和運輸委員會投票一致通過提名趙小蘭為運輸部長，她將奉命執行川普「擴大投資美國基礎建設」的重責大任，掌管超過1兆美元的開發項目。
綜合外媒報導，川普在競選期間，表達對美國基礎橋樑、道路和機場狀態不滿意，並承諾將在基礎建設投資1兆美元。趙小蘭上任後即將要面對的就是讓此龐大的預算案在國會通過，而川普的交通計畫，預計將在今年春天公布。
這已不是趙小蘭第一次入選美國內閣，趙小蘭曾任老布希政府運輸部副部長、小布希政府勞工部長。是小布希政府中，唯一做滿8年的內閣首長，也是自二次大戰以來任期最長的勞工部長。趙小蘭老公是美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。
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