| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑行人闖平交道被撞 台鐵180名旅客受影響 台14甲武嶺至大禹嶺路面結冰 限加掛雪鍊（圖輯） 國道中山高嘉義交流道 小貨車翻覆4人受傷 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 國際

台裔趙小蘭獲提名美運輸部長 將掌1兆美元開發案

美國參議院商務、科學和運輸委員會投票一致批准趙小蘭提名為運輸部長。（法新社資料照）

2017-01-25  08:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）剛就任，就傳出台灣出生的趙小蘭內定為運輸部長。美國時間24日，美國參議院商務、科學和運輸委員會投票一致通過提名趙小蘭為運輸部長，她將奉命執行川普「擴大投資美國基礎建設」的重責大任，掌管超過1兆美元的開發項目。

綜合外媒報導，川普在競選期間，表達對美國基礎橋樑、道路和機場狀態不滿意，並承諾將在基礎建設投資1兆美元。趙小蘭上任後即將要面對的就是讓此龐大的預算案在國會通過，而川普的交通計畫，預計將在今年春天公布。

這已不是趙小蘭第一次入選美國內閣，趙小蘭曾任老布希政府運輸部副部長、小布希政府勞工部長。是小布希政府中，唯一做滿8年的內閣首長，也是自二次大戰以來任期最長的勞工部長。趙小蘭老公是美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台裔 川普 川普就職 趙小蘭 運輸部長
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：台裔趙小蘭獲提名美運輸部長 將掌1兆美元開發案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.