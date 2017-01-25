回應川普南海政策 中國：南海是中方領土

中國外交部發言人陸慷今日接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，回應川普台灣、南海政策。（法新社資料照）

2017-01-25 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮23日宣布捍衛南海的國際利益、阻止中國「接管」南海國際海域的領土。中國外交部今日回應，主張南海主權屬於中國，美國不應該干涉，且重申「一中政策」絕對不可談判。

白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）23日首度舉行媒體簡報時表示，美國將在南海捍衛國際利益，如果南海島礁的位置確實位於國際海域上，並非中國領土一部分，那他們將確保國際利益不被任何一個國家所侵占。

中國外交部發言人陸慷今日接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，針對中國目前正在南海諸島實施建設並擴大其軍事基地，他表示，關於南海的主權問題有可能會有不同的意見，但絕對不是美國能夠干涉，「這不是國際海域，這是中國的領土」，也就是說中國有絕對的權力在南海上建設。

針對美國總統川普（Donald Trump）在上任前說，「一切正在談判，其中包括一個中國」，挑戰「一中政策」的底線。陸慷表示，這個問題牽涉到中國的核心利益，是絕不可以協商的，或作為討價還價的籌碼。陸慷說，「一中政策100％不可談判」。