聖母峰高度引爭辯 科學家將重新測量
2017-01-25 00:14
〔中央社〕科學家將攜帶儀器測量聖母峰（Mount Everest）高度，以確定尼泊爾兩年前發生的大地震是否真的讓這座全球最高峰少了1英寸。
印度最高測量官員今天說，一個由科學家組成的團隊將派至鄰近國家尼泊爾去測量聖母峰，盼藉此平息對這座世界最高峰真正高度的爭辯。
2015年，規模7.8強震讓尼泊爾死傷慘重，奪走數千條人命，也改變了這個喜馬拉雅山（Himalayan）國家的地貌。
衛星資料當時似乎顯示，受強震影響，正式高度為海拔8848公尺的聖母峰，因此少了數毫米到一英寸（2.54公分）。
不過，印度測量總監拉奧（Swarna Subba Rao）說，科學界一直對此存疑，引發新一波對聖母峰的探勘和測量。
「印度新聞信託社」（PTI）引述拉奧說：「我們將重新測量。」他說，科學團隊將在兩個月內啟程。
「尼泊爾大地震已過去兩年了，但科學界對聖母峰高度減少仍存疑。」
測量行動需要一個月觀測時間，另外大約需要兩週來正式公布資料。
另有官員告訴法新社，一個由5人組成的團隊將於冬季結束時出發探勘，並利用地面儀器測量聖母峰的真正高度。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 辜成允的意外人生…
- 后里工廠火警 印尼外勞被燒焦陳屍宿舍
- 民視尾牙眾星雲集 廖家儀哽咽：終於有新家
- 中信銀網站出包 網友酸爆
- 退休刑警爆料 北市分局長搶基層刑案獎金
- 新南向外交小尖兵 下月赴紐、印交流
- 中華電信 123暖心客服
- 澳網》8強戰小威 孔塔首遇偶像
- 財報送內政部 僅見收支決算 婦聯會財產仍是謎
- 《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥
- 《正義姊歪了！》江角真紀子爆不倫喊告 閃退演藝圈
- 小小財神現身金門大街 提前烘暖年節氣氛
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 《台股青紅燈》抱台灣50最妥當
- 海牛採蚵入畫 見證芳苑榮景
- 蕭讚詹 可承擔國民黨復興責任
- 〈愛情追想曲〉曖昧一生的戀情
- 台南維冠受災戶圍爐 「迎向希望擁抱愛」
- 興航停飛 金門春運不受影響
- NBA》翻轉甜瓜劇本 安東尼：真是太棒了
- 自由廣場》改革OK，至少給我們一些鼓勵吧！
- 5知名溫泉旅館 給客人泡「地表水」
- 一家人兩樣情！小班入圍金酸莓 弟爭奧斯卡影帝
- 日前才被財長誇獎 彰銀今違反洗錢防制遭罰180萬
- 企業財報不如預期 美股早盤小漲
- 台東TTPush啟動 使用換金幣
- 自由談》「雙贏」是懦夫的想法
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 彰市身障停車格 研擬前2小時免費
- 老鷹3帥合體 畢書盡帥臉被砸
- 賣過期調味料 害慘卜蜂 劣商起訴
- 李翊君望女成鳳 準備豪砸千萬
- 〈愛的選擇題〉選老公 有撇步
- 竹縣刪減8社福預算 13議員連番轟
- 自由廣場》監督年金改革聯盟太離譜
- 各飆7記三分球 浪花兄弟「耍」魔術
- 太萌啦！ 「脫窗」鬥牛犬讓人直呼超療癒
- 高麗菜特賣 1小時賣光15噸
- 上班一族1月徵文─百工心願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聖母峰高度引爭辯 科學家將重新測量
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分