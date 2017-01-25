朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀

藝術家李九榮的朴槿惠裸體合成畫引起爭議，該畫名為「骯髒睡眠」，結構上模仿法國知名畫家馬奈的名畫《Olympia》。（法新社）

2017-01-25 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠深陷醜聞，遭彈劾停職，不滿的藝術家紛紛以畫諷刺時事，其中一幅合成畫把裸模的臉換成朴槿惠，還放上崔順實、世越號、薩德等，引起極大爭議，24日被朴的支持者扯下摧毀，韓警已逮1嫌。

綜合媒體報導，南韓國會議員館20起舉行批判時局的畫展：「很快要說再見」。其中藝術家李九榮（Lee Koo-Young）的朴槿惠裸體合成畫引起爭議，該畫名為「骯髒睡眠」，結構上模仿法國知名畫家馬奈（Édouard Manet）的名畫《Olympia》。

該畫把裸模換成朴槿惠的頭，背景換成世越號船難，寓意為船難當時，朴還在睡夢中，畫中還有前總統、朴父朴正熙的畫像、崔順實手捧「針筒」花站在一旁，朴槿惠懷中則有「薩德」及2隻愛狗。

執政黨新世界黨痛批該畫，「這是以表現自由為藉口詆毀人格的行為」。據了解，參與展覽的畫家，他們的名字有被列入該國文化體育觀光部「黑名單」裡。

24日，約20名朴槿惠支持者到現場，將該畫扯下摧毀。警方逮捕1名63歲右派成員。主辦展覽的在野黨共同民主黨議員表蒼園因該畫作，被所屬政黨送交紀律小組。