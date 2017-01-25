強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
2017-01-25 00:12
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西財經學院的法學院院長雷裕春，被該校多名教師投訴他有多篇論文都是抄來的，經檢測發現重複率最高達94.8%，但該校學術委員會卻認定不是抄襲，稱中國對抄襲沒有強制認定的標準。
《中國之聲》報導，廣西財經學院法學院一名教師表示，雷裕春被舉報有9篇在2004年至2008年發表的論文都是抄來的，該院李姓教師將這些論文放到中國最大論文數據庫「知網」檢測後，發現重覆率都有30%以上。
根據檢測結果，經中國、港澳台等11個數據庫比對，去除文獻引用複製比例，重覆率最低為29.6%、最高為94.8%、有些為94.2%、87%等，論文都被判定「剽竊文字表述」、「剽竊觀點」。
該校紀委副書記張文安說，校內的學術委員會去年請專家評判，第一次認定抄襲，雷不服提出第二次鑑定，剔除文中和之前公開發表文章的重複部分、法律條文和術語後，得出部分文章僅19%、30%、31%重複，經學術委員會不記名投票，認定不構成抄襲。
對於專家如何把重複率94%的論文變成僅30%重複、剔除的部分又是什麼，該校學術委員會辦公室主任鄧文勇說，國家沒有對抄襲有強制認定的標準，至於其他的，他無法解釋。
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