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港將歸還9輛裝甲車 星國防部長：期待快樂團聚

新加坡在台灣接受訓練的9輛裝甲車於去年11月遭香港海關扣查，歷時2個月的調查後歸還給新加坡。（路透）

2017-01-24  22:21

〔編譯周柏憲／綜合報導〕新加坡9輛裝甲車在去年11月台灣完成訓練，從台灣運往新加坡的途中遭到香港海關查扣9輛。香港政府耗時2個月後於今日（24）完成調查，將裝甲車歸還新加坡，新加坡國防部長黃永宏稍早也在臉書表示，期待與裝甲車「快樂團聚」。

中港媒報導，香港行政長官梁振英致函新加坡外交部，表示當局已經完成調查，將歸還裝甲車；新加坡總理李顯龍則回覆梁振英，感謝他在解決此事的合作。

根據香港「明報」，香港海關關長鄧忍光表示，按照香港法例，未遵照許可證制度的規定進出口及轉運過境戰略物品屬刑事罪行，可受法律懲處。當局雖已完成懷疑違法個案的調查，仍可能會提出刑事檢控。

新加坡國防部長黃永宏則在臉書樂觀回應，期待裝甲車在雞年與新加坡人「快樂團聚」，並在個人官方頁面的背景照更換成裝甲車的照片。

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  • 黃永宏在臉書個人官方頁面的背景照更換成裝甲車的照片。（圖擷自黃永宏臉書）

    黃永宏在臉書個人官方頁面的背景照更換成裝甲車的照片。（圖擷自黃永宏臉書）

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