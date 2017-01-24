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台男疑家庭糾紛綁架幼女 遭菲國警方逮捕

2017-01-24  22:55

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓媒體今日報導，有名40歲的台灣籍賴姓男子，疑似因家庭糾紛，竟「綁架」自己的3歲女兒，把女兒從妻子身邊強行帶走，妻子之後報警處理。警方目前已救出女童，賴男則被逮捕，拘禁於碧瑤市（Baguio）監獄。

《中央社》報導，賴男在16日「綁架」女兒，將女兒從安格利斯市（Angeles）「綁到」170公里遠的碧瑤市，警方接獲女童母親報案後，在22日將女童「救出」，賴男也已投案。

女童母親控訴，這不是賴男首次這樣做，之前賴男更過分，還用繩子將她和女傭綁起來。

菲國調查局幹員稱，該案件比較像是家庭糾紛，而不是綁架，不過賴男未徵得女童母親同意，就強行帶走女童，仍構成綁架。

由於綁架在菲律賓屬於不可交保的重罪，賴男現被拘禁於碧瑤市監獄。

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  • 賴男疑似因家庭糾紛，綁架自己女兒，遭到逮捕。（圖擷取自YouTube）

    賴男疑似因家庭糾紛，綁架自己女兒，遭到逮捕。（圖擷取自YouTube）

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