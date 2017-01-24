大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-24 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月24日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：01、09、17、31、33、48，特別號：49。

49樂合彩：01、09、17、31、33、48。

今彩539：26、28、31、33、34。

39樂合彩：26、28、31、33、34。

3星彩：272。

4星彩：3334。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。