日本發射軍用衛星 提升自衛隊作戰能力

日本軍用衛星煌2號今日成功發射。（美聯社）

2017-01-24 20:43

〔編譯周柏憲／綜合報導〕日本H2A火箭32號機搭載日本防衛省通訊衛星「煌（Kirameki）2號」，今日（24）下午4時從日本鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，目前已與火箭分離，進入預定軌道，有助提升救災、飛彈防禦、以及自衛隊之間的情報通信能力。

綜合媒體報導，由日本防衛省持有的煌2號防衛通訊衛星採用X波段通信，不受天氣或地勢干擾，能可靠地收發大量資料，讓日本海、陸、空自衛隊實現直接通訊和情報共享。

據共同社，衛星將在印度洋上空的宇宙運作，可供在南蘇丹參加聯合國維和行動（PKO）的部隊、以及參與索馬利亞海域亞丁灣打擊海盜的自衛隊部隊使用。

日本防衛省以往使用3枚民用商業通信衛星，但其中2枚已在前年達設計使用壽命。日本防衛省因而採購3枚「煌」系列軍用通訊衛星代替，使用期限約為15年。

根據美聯社，煌1號因在運送過程中受損，延遲至明年3月至9月間發射；煌3號則是預定4年後發射。