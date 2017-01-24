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教會譴責反毒戰爭 杜特蒂嗆：你們滿是狗屎

2017-01-24  22:38

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的反毒戰爭引來該國天主教會批評，對此，他今（24）日譴責菲國主教及神父腐敗，嗆天主教會「滿是狗屎」。

綜合菲媒報導，面對教會譴責當局掃毒行動中的法外處決，杜特蒂鼓勵民眾閱讀已故記者Aries Rufo於2013年出版的《祭壇秘密》一書，以了解天主教會的罪惡。該書內容揭露菲國天主教會的腐敗、性虐待和其他爭議等。

杜特蒂今更強力痛斥菲國天主教，「你們滿是狗屎」，聞起來惡臭且腐敗。他還稱要挑戰教會，若主教等官員都辭職，他也會跟著做，「我們都有同樣的罪惡」。

杜特蒂說，他和教會官員一樣沉湎於女色，更指出主教Teodoro Bacani和他一樣的有兩個妻子。但與教會領袖不同的是，他並不腐敗。

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  • 杜特蒂今（24）日譴責菲國主教及神父腐敗，嗆天主教會「滿是狗屎」。（路透）

    杜特蒂今（24）日譴責菲國主教及神父腐敗，嗆天主教會「滿是狗屎」。（路透）

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