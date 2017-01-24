美中若打貿易戰 iPhone、情趣用品等將變貴
2017-01-24 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）命令。外界認為此舉雖提振美國製造業，但會使美國消費者受害，中國商品的關稅提高，將使筆電、冰箱、手機等價格上漲，其中還包括大量在中國製造的「情趣用品」。
《BBC》報導，全球研究公司Capital Economics指出，川普競選時曾稱中國若不能與美國公平貿易，將把關稅提高45%，若真的提高，美國國內商品價格將提高10%，許多美國公司在中國設廠，此舉可能造成美國消費者受害，反而不會傷害中國企業。
美國從中國進口一半以上是電子產品，包括蘋果生產的相關產品，且關稅增加會橫跨各領域，可能受影響的產品還包括牛仔褲、情趣用品、學校用品、雨傘、橡膠鞋等。
報導指出，中國若提高關稅報復，受影響的產品有玉米、大豆、汽車、好萊塢電影等。此外，美國波音公司相當依賴中國業務，有成千上萬的美國工作與這些業務相關，因此波音也可能首當其衝。
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