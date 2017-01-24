美國退出TPP 澳洲改口歡迎中國加入

2017-01-24 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（23）日簽署「美國退出TPP」的行政命令，身為TPP成員國的澳洲今（24）日便透露，未來有機會重新討論TPP的架構，讓中國也能加入TPP。TPP（跨太平洋夥伴協定）原本由美國主導，相關協議並具有防堵中國的意義。

綜合媒體報導，澳洲貿易部長喬柏（Steven Ciobo）今日表示，TPP成員國尚有許多國家未完成國內程序，TPP目前也尚未正式上路，喬柏透露，未來還有機會重新討論TPP的架構，開放其他國家加入，包括印尼、中國。此外，喬柏也樂觀的表示，不排除美國國會在川普決定退出TPP後，仍會選擇支持TPP。

TPP成員國原本有12個，包括美國、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、祕魯、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭；過去外界普遍認為，TPP和RCEP（區域全面經濟夥伴協定）擁有競爭關係，「TPP沒有中國、RCEP沒有美國」，TPP並具有防堵中國在亞洲持續擴大經貿影響力的意義。