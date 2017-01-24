聖母峰被強震弄矮了？ 科學家將重測高度

印度頂尖測量師週二（24日）表示，由科學家組成的團隊將前往聖母峰重新測量高度。（美聯社）

2017-01-24 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕2015年尼泊爾強震改變了喜瑪拉雅山脈的外觀，引發聖母峰高度是否改變的爭議，印度頂尖測量師週二（24日）表示，由科學家組成的團隊將前往聖母峰重新測量高度。

綜合外媒報導，尼泊爾7.8強震不僅造成上千人死亡，當時的衛星數據顯示，聖母峰的高度也因地震減少，官方高度為8848公尺，強震導致其下降了數毫米至1英吋（2.54公分）。

但科學界對此抱持懷疑，促使了考察計畫誕生，印度測量師Swarna Subba Rao說，他們將重新測量它，團隊將在2個月內開始行動。他說，此舉一是為解決高度爭議，另一是其有助板塊移動等科學研究。

報導指出，這項工作耗費一個月進行觀察，然後再花15天進行計算，才能正式公布數據。