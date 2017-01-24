禽流感缺蛋 南韓緊急自美進口6百萬顆雞蛋

2017-01-24 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓禽流感疫情大爆發，自去年11月起已撲殺超過3000萬隻家禽，超過境內家禽總數量的3成，並導致雞蛋供不應求，價格大漲逾5成；當局近日已緊急從美國進口600萬顆雞蛋，並擬自澳洲進口31.5萬顆雞蛋，以緩解境內蛋量吃緊的情況。

綜合媒體報導，南韓禽流感疫情自去年11月起爆發，境內逾3成家禽被撲殺，其中包含大量的蛋雞，進而造成南韓雞蛋供不應求，價格大漲逾5成，1盒蛋30顆要價超過8千韓圜（新台幣約232元），南韓民眾紛紛大喊吃不消。

南韓當局為了緩解境內蛋量吃緊的情況，已緊急從美國進口600萬顆雞蛋，美國進口雞蛋並於昨（23）日開始在各大超市販售；有業者今（24）日也表示已經著手進口澳洲雞蛋，首批約2萬顆雞蛋預計27日抵達南韓，未來還將持續進口約31.5萬顆澳洲雞蛋。