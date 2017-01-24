星外交部：香港將歸還遭扣留的9輛裝甲車
2017-01-24 20:07
〔即時新聞／綜合報導〕去年11月底自高雄出港的新加坡9輛裝甲車，被香港海關扣留多日後，新加坡外交部今（24）日表示，香港特首梁振英已回信通知，將歸還裝甲車。
綜合星媒報導，星國外交部表示，梁振英已回覆總理李顯龍早先的信件，通知星國香港當局已完成相關調查，將把裝甲車及其裝備運回給星國。
外交部稱，這是一個正面的结果。李顯龍也對此表示歡迎，在答覆中感謝香港在解決此事上的合作。
去年11月底，一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時，星國9輛裝甲車「Terrex AV-81」遭港府扣留，該事更演變成外交風波，造成星、中兩國關係緊張。
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