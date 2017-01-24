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河北7歲童丟鞭炮進化糞池 結果被炸死

事發地點的人孔蓋被炸飛，停在一旁的車輛門窗受損。（圖擷取自微博）

2017-01-24  21:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北衡水在22日發生一起案件，一名7歲男童於當晚7點左右，跑到了社區內的化糞池人孔蓋旁玩煙火，結果不小心引爆化糞池內氣體，該名男童當場被炸死。

《燕趙晚報》報導，事發地點位於社區車庫內，有名居民透露，事發當時有個男童把鞭炮丟進化糞池內，結果引發爆炸，人孔蓋被炸飛，男童因此受傷，緊急送醫。

官方報告指出，爆炸當時停在一旁的轎車門窗受損，送醫的男童則是搶救無效，回天乏術。

報導指出，下水道因有機物代謝，會產生大量的可燃氣體，呼籲家長要教導好小孩，不要讓他們丟鞭炮到下水道等處，以免發生危險。

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  • 現場還可看到事故留下的痕跡。（圖擷取自微博）

    現場還可看到事故留下的痕跡。（圖擷取自微博）

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