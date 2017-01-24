日本鳥取大雪 逾260車輛受困路上

日本鳥取大雪，造成至少260輛車困在路中。（路透）

2017-01-24 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本全國將近8成的觀測點都記錄到0°C以下的最低氣溫，而北海道這個冬季首次測得-30°C以下的低溫，且鳥取縣因大雪而困住車輛更達至少260部，其中部分路段塞車也超過了19小時。

根據《NHK》報導，日本全國超過790座觀測點在今早出現零下溫度，其中北海道的占冠村也曾測到-32.8°C，就連東京市中心也有-1.9°C的低溫。

光江府町的一條高速公路就塞車超過了19小時，而鳥取縣也有至少4處區域的路段因大雪而阻塞，受困車輛更超過260輛，其中智頭町積雪更將達1公尺。

鳥取縣知事目前已請求出動自衞隊，將發送毛毯等物資予受困的駕駛人，而其他82名受困民眾則是到社區中心暫避。