| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 國際

日本鳥取大雪 逾260車輛受困路上

日本鳥取大雪，造成至少260輛車困在路中。（路透）

2017-01-24  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本全國將近8成的觀測點都記錄到0°C以下的最低氣溫，而北海道這個冬季首次測得-30°C以下的低溫，且鳥取縣因大雪而困住車輛更達至少260部，其中部分路段塞車也超過了19小時。

根據《NHK》報導，日本全國超過790座觀測點在今早出現零下溫度，其中北海道的占冠村也曾測到-32.8°C，就連東京市中心也有-1.9°C的低溫。

光江府町的一條高速公路就塞車超過了19小時，而鳥取縣也有至少4處區域的路段因大雪而阻塞，受困車輛更超過260輛，其中智頭町積雪更將達1公尺。

鳥取縣知事目前已請求出動自衞隊，將發送毛毯等物資予受困的駕駛人，而其他82名受困民眾則是到社區中心暫避。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大雪 日本
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：日本鳥取大雪 逾260車輛受困路上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.