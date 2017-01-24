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英國情侶女童面前猥褻做愛 男女刑責卻差好多

2017-01-24  19:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對情侶之前因為在一個女童面前做愛而遭起訴，最近法院判決結果出爐，但兩人受到的刑罰卻不一樣。男方被判7年徒刑，女方卻可以走出法院，只要做兩年的社區服務。

綜合外媒報導，英國55歲男子伯恩斯（Graham Burns）和44歲女友麗文希（Karla Leaworthy）在2011到2013年間，曾多次在一名女童面前做愛，兩人最近遭依性犯罪起訴。不過雷威斯法院（Lewes Crown Court）卻判處伯恩斯要入監服刑7年，麗文希則沒有被限制自由，只需要做兩年的社區服務。此外，伯恩斯將要終身背上性犯罪的前科，麗文希的性犯罪紀錄卻會維持5年而已。

報導指出，伯恩斯會被判刑是因為他過去就有過兩個性侵未成年少女的前科。然而許多英國網友仍對此熱烈討論，有人表示，「這兩個人都應該被關起來。」、「昨天是不是有一場關於女性平權的遊行？」

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  • 英國55歲男子伯恩斯和女友因為多次在一名女童面前做愛，遭依性犯罪起訴。（圖擷自太陽報）

    英國55歲男子伯恩斯和女友因為多次在一名女童面前做愛，遭依性犯罪起訴。（圖擷自太陽報）

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