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40年砍伐1個歐洲！ 全球雨林百年內將消失

雨林每年消失1800萬公頃，預計百年內將徹底消失。（圖擷自衛報）

2017-01-24  19:55

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「地球之肺」的雨林百年內恐消失！人類為了利用雨林資源，大幅度開墾雨林，每年約有1800萬公頃的雨林被砍伐，短短40年內雨林已消失10億公頃，面積大約相當於一個歐洲大小，若照此速度，全球雨林將在百年內完全消失。

英國《衛報》報導，熱帶雨林的開墾，讓溫室氣體滯留在大氣中，這導致全球暖化與氣候變遷，拉丁美洲、亞洲、非洲雨林的開發，影響歐美、中國等地的降雨和天氣。

科學家表示，人類砍伐雨林造成的碳排放增加，占全球碳排放量的12%，相當於12億輛車的排放量，光是剛果1.5億公頃森林所能鎖住的碳，幾乎就是全球整年碳排放量的3倍，因此保護雨林相當重要。

世界自然基金會表示，雨林可以提供3億人口食物、能源、醫療植物等，同時是最豐富的野生動物棲息地。

報導指出，目前雨林以每年消失1800萬公頃的速度被開墾，每年面積大約少了英格蘭與威爾斯的大小，若照此速度，全球雨林將在100年後正式消失。

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